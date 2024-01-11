В РФ создали приложение «ФотоРезус» для определения группы крови по фото

Ученые из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ создали программу, которая позволяет определить группу крови по фото образца крови, смешанного с реактивом.

Этот цифровой продукт, названный «ФотоРезус», разработанный на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ), будет доступен медицинским работникам через смартфон.

Программа анализирует изображение капель крови после смешивания с реактивом и определяет наличие агглютинации (микросгустков) крови, которая является индикатором определенной группы крови, пишет «Газета.ру»

В настоящее время подтверждение результатов анализа группы крови требует специалиста в лабораторной диагностике, что может вызывать проблемы из-за недостатка таких врачей.

С помощью программы «ФотоРезус» медицинский работник может отправить фотографию анализа крови в приложение, которое подготовит предварительное заключение о группе крови пациента. Это заключение может быть подтверждено врачом лабораторной диагностики дистанционно, сохраняя результаты анализа и изображение в медицинской информационной системе.

Программа уже заинтересовала индустриальных партнеров, и ученые планируют выпустить продукт на медицинский рынок через два года.

Разработчики уверены, что использование программы поможет минимизировать риск осложнений при переливаниях крови, так как она исключает человеческий фактор и ошибки на разных этапах анализа.

Кроме того, это приложение может быть особенно полезным для хирургических, акушерско-гинекологических и родильных отделений в небольших и удаленных больницах, где доступ к лаборатории может быть ограничен.