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В РФ создали новые зоны премиальных смарт-часов и моделей Garmin

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо запустила две новые зоны смарт-часов в магазинах Москвы. Одна из них представляет собой мультибрендовую зону премиальных моделей, а другая полностью посвящена часам бренда Garmin.

В РФ создали новые зоны премиальных смарт-часов и моделей Garmin

В 2024 году в России было продано 6,2 миллиона умных часов на сумму 49 миллиардов рублей, что на 9% больше по количеству и на 11% по выручке по сравнению с 2023 годом.

Средняя цена смарт-часов составила 8 тысяч рублей. Наиболее популярными брендами являются Huawei, Xiaomi и Apple, с последней, занимающей лидирующие позиции по выручке.

Руководитель Управления по развитию розничных форматов Анастасия Турищева отметила, что новые зоны помогут покупателям получить персонализированный опыт и выбрать устройства, которые соответствуют их стилю жизни.

Мультибрендовая зона в ТЦ «Мега Химки» предлагает более 30 моделей, а корнер Garmin в ТЦ «Метрополис» включает более 40 моделей, позволяя клиентам тестировать устройства и получать консультации по их характеристикам.

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