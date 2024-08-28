В РФ создали дрон, который поможет быстрее тушить пожары

Сотрудники и студенты Томского государственного университета создали дрон, который поможет быстрее тушить пожары.

Этот дрон может определять оптимальную высоту для сброса специального хладагента, который используется для борьбы с огнём. Разработка была выполнена совместно с МЧС России при поддержке гранта Российского научного фонда.

Дрон получил сертификат от ПАО «Ростелеком» и стал одним из лучших на выставке «Дрон-гараж». Ученые из НИИ прикладной математики и механики ТГУ и студенты физико-технического факультета разработали систему, которая позволяет точно определить координаты пожара и необходимый объем хладагента.

Ранее пилоты полагались на интуицию, что иногда приводило к недостаточному сбросу хладагента или его неэффективному использованию. Новая система рассчитывает, сколько именно хладагента нужно и с какой высоты его сбрасывать для эффективного тушения.

Проект проходит в сотрудничестве с МЧС, которые предоставляют данные и тестируют разработанное программное обеспечение. В сентябре 2024 года запланирован первый запуск дрона с реальным тушением пожаров. Разработка уже получила признание на выставке «Дрон-гараж», где команда студентов была отмечена за свои достижения.