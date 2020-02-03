В РФ создадут новую систему экстренного реагирования

В России могут запустить систему экстренной связи, которая будет похожа на уже работающую ЭРА-ГЛОНАСС.

Как пишет РБК, новую систему экстренной связи могут создать на базе спутниковой системы «Марафон IoT». Ориентировочно для запуска проекта требуется 31 млрд рублей.

Ранее «Роскосмосу» предлагали запустить систему экстренной связи, которую назвали Save+, а через нее можно было бы отслеживать грузы и искать пропавших людей.

В целом Save+ является аналогом ЭРА-ГЛОНАСС, но последняя сейчас работает только при дорожно-транспортных происшествиях.

Save+ можно активировать на экстренной кнопке в гаджете, это может быть к примеру браслет или наручные часы, а также другие носимые устройства.

При ее нажатии сигнал подается оперативным службам, а еще разработчики предусмотрели ситуацию, когда система может сработать автоматически, если к примеру, у человека поднимется давление до критического уровня.

По данным источника, стоимость внедрения кнопки Save+ составит около 640 рублей, а подписка на сервис будет не более 320 рублей в год.

Причем предполагается, что у кнопки Save+ будет несколько формфакторов: брелоки, браслеты, наручные часы и отдельное устройство.

Также кнопку можно встраивать в смартфоны. Системы Save+ планируют запустить в 2023 году.