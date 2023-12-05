в РФ складной смартфон Oppo Find N3 оценили в 220 тысяч рублей

Китайская компания Oppo объявила о начале продаж своих последних смартфонов с гибкими складными экранами, Oppo Find N3 Flip и Find N3, на российском рынке. Эксклюзивные продажи осуществляются через «М.Видео» и «Эльдорадо».

Смартфон Oppo Find N3 доступен российским пользователям по рекомендованной розничной цене 219 999 рублей, а Find N3 Flip — за 119 999 рублей.

Стандарт Find N3 Flip был представлен в Китае в сентябре и сразу стал лидером продаж. Среди его основных характеристик: гибкий внутренний экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2520 × 1080 пикселей, внешний экран с разрешением 720 × 382 пикселя, основная тройная камера (50 Мп широкоугольный модуль, 48 Мп сверхширокоугольный модуль и 32 Мп телефото), фронтальная камера 32 Мп, процессор MediaTek Dimensity 9200, аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт и защита от воды (IPX4).

Смартфон Oppo Find N3 имеет диагональ наружного экрана 6,31 дюйма и разрешение 2484 × 1116 пикселей, а внутреннего экрана — 7,82 дюйма и разрешение 2440 × 2268 пикселей. Оба дисплея поддерживают частоту обновления 120 Гц и технологию Dolby Vision.

Производитель отмечает, что на экране Oppo Find N3 можно разместить три окна в любой ориентации, не перегружая интерфейс. Основной интерфейс Find N3 основан на новой панели задач, которая появляется мгновенно при открытии смартфона. Благодаря функции «Пространства без границ» (Boundless View) или «три в одном», реализуется настоящая многозадачность Find N3, сравнимая с возможностями персонального компьютера. Она позволяет отображать до трех приложений одновременно без перегрузки интерфейса.

Среди других характеристик смартфона: основная тройная камера (48 Мп, 48 Мп сверхширокоугольный и 64 Мп телефото), фронтальная камера 20 Мп на основном экране и 32 Мп на внешнем экране. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор емкостью 4805 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.