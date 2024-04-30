В РФ сделали новые двигатели для малых космических аппаратов

Ученые из Рязанского государственного радиотехнического университета представили новые маневровые двигатели, которые могут быть использованы для малых космических аппаратов весом от нескольких граммов до килограмма.

Эти инновационные устройства, разработанные ведущим инженером университета Владимиром Линьковым, представляют собой матричную структуру из крошечных ячеек, каждая из которых содержит несколько зарядов твердого топлива.

Они могут быть управляемыми с помощью двоичного кода, позволяя регулировать направление, скорость и дальность перемещения спутника.

Эти новые двигатели предлагают широкий спектр возможностей для сверхмалых космических аппаратов. Они могут выполнять различные функции, такие как ориентация и стыковка с крупными космическими системами, а также удаленное управление конструкциями, например, солнечными парусами.

Более того, эти маленькие устройства могут объединяться в различные конфигурации, включая облака микроспутников и сети для улавливания частиц, что открывает новые возможности для исследования космоса.

В настоящее время эти двигатели находятся в стадии разработки и будут доработаны и испытаны для применения в реальных космических программах.

Это важный шаг в развитии космической технологии, который может привести к новым достижениям в области малых космических аппаратов и открыть новые возможности для исследования космического пространства.