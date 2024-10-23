В РФ разработали ионно-плазменную технологию переработки ядерного топлива

Российские физики разработали ионно-плазменную технологию для переработки отработанного ядерного топлива и дезактивации облученного реакторного графита.

Этот подход, как сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ), позволит извлекать радиоактивный углерод из графитовых блоков и перерабатывать топливо с эффективностью до 99%.

По словам генерального директора ООО «ИнноПлазмаТех» Анны Петровской, новая технология существенно сократит расходы на вывод из эксплуатации уран-графитовых реакторов и сделает процесс переработки более экологичным. Она была запатентована совместно с ГК «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом», а также начато международное патентование.

Ученые отметили, что разработанная технология решает одну из основных проблем атомной отрасли — дезактивацию облученного графита, который используется в реакторах.

В мире его запасы составляют около 260 тыс. тонн, из которых примерно 60 тыс. тонн хранится в России. До этого момента не существовало оптимального метода его дезактивации.

Технология основана на помещении графита в камеру с аргоновой плазмой и нагреве до 1,7 тыс. градусов Цельсия, что позволяет радиоактивным изотопам подняться к поверхности и быть удаленными.

Аналогично, отработанное ядерное топливо можно перерабатывать, извлекая до 99% расщепляющихся веществ, помещая топливные таблетки в специальную трубу и нагревая до 2,6 тыс. градусов Цельсия. Освобожденные радионуклиды затем разделяются при снижении температуры, что позволяет эффективно использовать их повторно.