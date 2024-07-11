В РФ разработали и запустят в 2024 году производство отечественных VR/AR-шлемов

Российская компания «АйВиСистемз» из Уфы разработала собственный VR/AR-шлем и в настоящее время работает над его программным обеспечением. Они планируют начать поставки шлемов для опытно-промышленных испытаний.

Этой информацией поделился основатель компании Виктор Эриванцев на открытии Евразийского центра цифровых технологий (ЕЦЦТ) в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). Центр будет заниматься подготовкой IT-специалистов и внедрением технологических продуктов, пишет «РБК».

Разработка собственного шлема началась в конце 2022 года, а с начала 2024 года компания уже имеет полнофункциональные устройства.

В настоящее время основная работа ведется над программным обеспечением. Планируется поставить устройства партнерам и заказчикам для опытно-промышленных испытаний в конце текущего года.

Компания также рассматривает вопрос переноса производства в Россию и надеется включить свое устройство в реестр российской продукции в 2025 году.

По словам директора студии «Муха» Артура Абдрахманова, «АйВиСистемз» является единственной компанией в России, разработавшей свои собственные контроллеры для VR.

Коллектив компании планирует запустить производство VR-шлемов своей конструкции летом 2024 года в Уфе.