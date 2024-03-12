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В РФ провели подготовку доступа спутниковой связи для обычных смартфонов

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Российские операторы мобильной связи готовятся к созданию гибридных сетей сотовой и спутниковой связи, позволяющих абонентам использовать спутники для звонков и доступа в интернет, даже в местах, где нет базовых станций. Это инициатива МТС, которая запросила выделение частот для таких сетей. По материалам Госкомиссии по радиочастотам, МТС запрашивает диапазоны радиочастот для передачи данных с Земли на спутники и обратного сигнала. Планируется использование технологии 5G.

Tele2 также заинтересована в сотово-спутниковых сетях, которые позволят расширить обслуживание пользователей в отдаленных и труднодоступных местах. «Мегафон» подчеркнул, что создание таких сетей является одним из ключевых приоритетов развития отрасли и позволит эффективно решать проблемы предоставления услуг в сложных местностях.

Однако для реализации проекта необходимо развертывание российской спутниковой группировки на низкоорбитальных аппаратах и разработка соответствующих стандартов связи. Эксперты указывают, что скорость передачи данных через сотово-спутниковую связь будет намного ниже, чем в наземных сетях 5G, и составит от 1 до 20 Мбит/с.

Это новшество позволит пользователям обычных смартфонов подключаться к спутниковой связи, расширяя зоны покрытия и обеспечивая доступ в местах, где традиционные сотовые сети недоступны.

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