В РФ прошла премьера эксклюзивного iPhone 16 Ovi 8 в честь рекорда Овечкина

Российская компания Caviar презентовала специальную версию iPhone под названием OVI 8, чтобы отметить достижение хоккеиста Александра Овечкина. 6 апреля 2025 года он забил свою 895-ю шайбу в НХЛ, став самым результативным снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки, который продержался 26 лет.

Смартфон OVI 8 основан на Apple iPhone 16 Pro и выполнен в корпусе из золота 999-й пробы с элементами в цветах команды Washington Capitals. Номер игрока и логотип NHL инкрустированы красной ювелирной эмалью, а на крышке выгравированы дата рекорда и надпись «895».

Тираж устройства составил всего восемь экземпляров, один из которых предназначен для самого Овечкина, с номером 8, который он носит на протяжении своей карьеры. Цена смартфона составляет 649 000 рублей.

Caviar впервые вручила эксклюзивный смартфон Овечкину в 2016 году, когда это был iPhone 6s с отделкой из золота и титана, ставший символом поддержки перед важным матчем сборной России.

Источник: Caviar