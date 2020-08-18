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В РФ продают iPhone с установленной Fortnite за 350 тыс. рублей

18.08.2020 21:42

Это первый смартфон с установленной игрой, который продают по очень высокой цене.

В России на сайте бесплатных объявлений появились предложения о продаже iPhone с установленной игрой Fortnite.

Напомним, теперь эту популярную игру невозможно установить на устройства компании Apple, так как Fortnite удалили из App Store.

Также Fortnite удален из Google Play, но на Android устройства можно установить игру из альтернативных магазинов или через карту памяти. С iPhone такой возможности у пользователей нет.

В РФ за подержанный iPhone с Fortnite просят от 80 до 350 тыс. рублей.

Напомним, Fortnite из App Store удалили, как только компания разработчик Epic Games внедрила систему внутренних платежей в обход 30% комиссии App Store.

После этого компания Google тоже заявила, что подобный метод оплаты нарушает политику магазина, и тоже удалила Fortnite.

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