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В РФ приняли решение разработать свой магазин приложений для iPhone

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Компания Apple планирует предоставить владельцам iPhone в Европейском Союзе возможность устанавливать альтернативные магазины приложений на своих устройствах. Согласно закону о цифровых рынках, Apple должна разрешить работу таких приложений на iOS для жителей Европейского Союза до 7 марта 2024 года, сообщает газета «Известия».

Российские разработчики маркетплейса выразили надежду на то, что российские пользователи также получат возможность воспользоваться этим нововведением. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал журналистам о планах создания отечественного магазина приложений для iOS под названием NashStore.

Однако на данный момент официальное подтверждение о функциональности, позволяющей запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, есть только для Европейского Союза. Несмотря на это, Щельцин отметил, что можно обойти региональные ограничения, если альтернативные магазины не будут доступны в России.

Эксперты также обратили внимание на возможные трудности, с которыми могут столкнуться пользователи при выборе региона при активации устройства iOS. Например, для использования магазина приложений на территории России пользователю может потребоваться выбрать регион из стран Европы. Это может вызвать проблемы с работой некоторых функций в приложениях, таких как музыка или кино.

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