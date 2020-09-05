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В РФ приехал смартфон Honor 20E с предустановленными сервисами Google

05.09.2020 20:02

Компания Honor на российский рынок привезла новый смартфон под управлением ОС Android 9 Pie с предустановленными сервисами Google.
Новинку уже можно заказать на официальном сайте Honor по цене 13 990 рублей. Аппарат предлагается в черном и синем варианте.

В РФ приехал смартфон Honor 20E с предустановленными сервисами Google
Honor 20E получил процессор Kirin 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в смартфоне установили 64 ГБ.

В устройстве на тыльной стороне расположена тройная камера с модулями на 24, 8 и 2 Мп, а еще на задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

С лицевой стороны размещен 6,21-дюймовый дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей, а в верхней части экрана выполнен каплевидный вырез, в котором находится 8 Мп фронтальная камера.

В РФ приехал смартфон Honor 20E с предустановленными сервисами Google

Батарея в Honor 20E на 3400 мАч с поддержкой быстрой 18 Вт зарядки. Клиенты при оформлении Honor 20E могут выбрать подарок, в виде фитнес-трекера Honor Band 5, портативного аккумулятора или наушников Honor AM66.

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