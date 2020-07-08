В РФ придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Программа Samsung Upgrade позволяет в лизинг оформить современный смартфон, причем клиент в дальнейшем его может полностью выкупить и оставить себе или через год сдать его и приобрести по этой же программе более новую модель смартфона компании Samsung.

Мошенники в России решили воспользоваться Samsung Upgrade с целью наживы. Они оформляют смартфон и продают его другому человеку как новый аппарат, но по цене значительно ниже рыночной.

Сам смартфон, оформленный по программе Samsung Upgrade, ничем не отличается от других таких же смартфонов.

Он работает исправно, но его могут заблокировать, если клиент не вносит ежемесячный платеж, указанный в договоре.

Злоумышленники оформляют смартфон на подставных лиц. Новый владелец смартфона через некоторое время начинает получать уведомление, что требуется внести очередной платеж, а если оплата не поступает, то смартфон полностью блокируется.