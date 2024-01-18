В РФ презентована батарея для электрокаров с лучшими показателями в мире

Компания «Системы Автономной Энергии» представила свою последнюю разработку — аккумуляторные батареи «Дзета» для общественного электротранспорта.

В отличие от большинства иностранных аналогов, эти батареи по характеристикам превосходят своих конкурентов. Благодаря использованию новых технологий и композитных материалов, масса батареи была существенно снижена, но при этом удалось сохранить высокую плотность энергии. Вес «Дзеты» составляет всего 390 кг, а плотность энергии превышает 190 Вт•ч/кг, пишет «Российская газета».

Эта новая разработка имеет ряд преимуществ перед иностранными аналогами, особенно из Китая. Благодаря сниженной массе, батареи «Дзета» позволяют сократить вес электробусов в Москве на 300-400 кг, что может привести к увеличению пассажирской вместимости или размещению большего количества энергии.

Это, в свою очередь, увеличит пробег на 40-50% при сопоставимой массе. Одна батарея «Дзета» может быть достаточной для работы электротранспорта с небольшим автономным ходом, такого как троллейбусы. Если же нужна оптимальная работа в электробусах с быстрым зарядом, то можно использовать 2-3 блока «Дзеты».

Компания «Системы Автономной Энергии» также уделяет особое внимание безопасности. Безопасность от пожаров обеспечивается на уровне системы управления и используемых материалов.

Первые батареи «Дзета» будут применяться на опытных образцах электробусов е-CityMax 9, открывая новые возможности для развития общественного электротранспорта.