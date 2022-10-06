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В РФ представлена умная телевизионная приставка Kion Smart Box Premium с Android TV 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 89 Опубликовано

На российском рынке представили новую телевизионную приставку под управлением Android TV 11.

Компания МТС представила и начала прием заказов на Kion Smart Box Premium.

Это портативная приставка для телевизоров с Android TV 11 и фирменной оболочкой Kion. В ее основе лежит четырехядерный процессор Amlogic S905Y4 и 2 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти установили 8 ГБ. В устройстве для подключения используется Wi-Fi, Bluetooth 5.0 LE, HDMI и USB Type-C.

Приставка может выводить на телевизор видео в формате 4K 60 к/с. Также в комплекте есть пульт управления с подсветкой клавиш.

Цена на Kion Smart Box Premium составляет 12 990 рублей. В эту стоимость входит годовая подписка на сервис Kion c бонусами МТС Premium. Пока консоль предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

В РФ представлена умная телевизионная приставка Kion Smart Box Premium с Android TV 11

Kion Smart Box Premium
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