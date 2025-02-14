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В РФ представлена страховка от неудачных свиданий к 14 февраля

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«Ингосстрах» и сервис знакомств «Мамба» представили новую страховку от неудачных свиданий.

Этот продукт поможет восстановить ментальное здоровье после неприятных знакомств, предлагая консультации с психологами и при необходимости с неврологами или психиатрами.

Страховка также включает премиум-опции на «Мамбе», которые помогут избежать нежелательных знакомств и лучше подобрать партнёра.

Заместитель генерального директора «Ингосстраха» Владимир Храбрых отметил, что процесс знакомств может быть сложным и разочаровывающим, поэтому полис «Ментальное здоровье» поддерживает клиентов и помогает им справиться с эмоциональными трудностями.

Исследования показывают, что более 70% россиян, заинтересованных в знакомствах, ищут серьёзные отношения, но часто сталкиваются с разочарованиями из-за неискренности партнёров и завышенных ожиданий.

Директор по маркетингу «Мамбы» Ольга Морозова добавила, что сотрудничество с «Ингосстрахом» сделает онлайн-знакомства более безопасными и комфортными для пользователей.

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