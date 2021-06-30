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В РФ представлен смарт-динамик «Капсула Мини» от Mail.ru Group с часами за 5490 рублей

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Mail.ru Group 29 июня представила и начала продажи новой смарт-колонки «Капсула Мини».
Эта колонка получила скрытый экран, на котором может отображаться время и различная информация, а также забавная мимика.

В РФ представлен смарт-динамик «Капсула Мини» от Mail.ru Group с часами за 5490 рублей

Новая колонка получила управление в верхней части, также там расположена кнопка отключения микрофона.

«Капсула Мини» весит всего 305 г. Ее размеры — 45 на 100 мм, а мощность 5 Вт, что больше чем у других подобных «умных» колонок.

В РФ представлен смарт-динамик «Капсула Мини» от Mail.ru Group с часами за 5490 рублей

Для подключения новой «капсулы» используется USB Type-C, для беспроводного подключения предусмотрены модули Bluetooth и Wi-Fi.

Работает колонка с голосовым помощником Маруся, она способна запускать музыку «ВКонтакте», совершать звонки через эту социальную сеть, управлять системой «умного» дома, а также развлекать детей. Стоимость «Капсулы Мини» составляет 5490 рублей.

«Капсула Мини»
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