В РФ представлен новый и отечественный гаджет Smart Detector для автомобилистов

Компания представила Smart Detector, устройство, которое детектирует дорожные радары и работает с популярными навигационными приложениями, такими как «Яндекс.Навигатор» и 2ГИС.

Это устройство заменяет традиционные радар-детекторы и открывает новое направление «умных автогаджетов».

Smart Detector способен обнаруживать излучение от мобильных радаров и выводить информацию на экран смартфона или головного устройства автомобиля. Устройство компактно, размером чуть больше спичечного коробка, и может обнаруживать радары на расстоянии до 1,5 километра.

Уникальность Smart Detector заключается в том, что он полностью разработан в России. Устройство совместимо с различными мобильными платформами и может работать даже на старых смартфонах. Оно также обновляется по воздуху через Bluetooth.

Первая партия Smart Detector будет выпущена в марте 2025 года, а спонсоры проекта смогут получить устройство по специальной цене и участвовать в тестировании.

Разработчики Smart Detector также анонсировали, что устройство будет совместимо с Android Auto и CarPlay, но полная интеграция займет время из-за требований безопасности. Процессор ESP32 обеспечит стабильную работу, принимая и передавая небольшие объемы данных.

Сервер Smart Detector находится в России и арендуется у компании «СПРИНТХОСТ», обеспечивая высокий уровень безопасности. Первые пользователи получат доступ к приложениям через APK-файлы для Android и TestFlight для iOS. Устройства будут доставлены бесплатно через СДЭК или Почту России.

Продажи Smart Detector начнутся после завершения тестирования в мае, ориентировочная цена на маркетплейсах составит от 12 900 рублей, но пока устройство можно приобрести за 8 900 рублей.