В РФ представлен конкурент AirPods от Harman за 6 000 рублей

Harman в РФ представила полностью беспроводные наушники JBL Tune 220TWS, которые будет предлагать в шести цветовых решениях по цене 5 990 рублей.

Представленная новинка получила 12 мм дайвера с технологией фирменной технологии JBL Pure Bass, а также на беспроводных наушниках расположили кнопки управления воспроизведением музыки и звонками.

Связь со смартфоном в JBL Tune 220TWS осуществляется через модуль беспроводной связи типа Bluetooth 5.0.

На одном заряде наушники способны проработать до 3 часов, а зарядный футляр обеспечит еще дополнительные 19 часов

Купить наушники можно будет в белом, черном, сером, синем, зеленом и розовом цветах.