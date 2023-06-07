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В РФ представили электронную книгу ONYX на операционной системе Android 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Новая электронная книга от ONYX уже больше напоминает смартфон. Устройство работает на базе четырехядерного процессора от Qualcomm и способно переводить англоязычные произведения.
В России стартовали продажи флагманской электронной книги Boox Poke 5 от китайской компании ONYX.

Она получила 6-дюймовый E-Ink-экран с разрешением 1072х1448 и плотностью пикселей 300 ppi. Экран способен отображать до 256 градаций серого цвета, в нем есть регулировка яркости и баланса белого, а также антибликовое покрытие.

В основе книги лежит четырехядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, который дополнили 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной.

Основную память можно расширить картами памяти формата microSD. В Boox Poke 5 также встроен Wi-Fi и Bluetooth. Работает новинка под управлением Android 11.

На российском рынке Boox Poke 5 можно купить за 18 990 рублей.

В РФ представили электронную книгу ONYX на операционной системе Android 11

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