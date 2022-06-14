В РФ появился отслеживающий работоспособность более 100 сервисов сервис «Детектор сбоев»

«Детектора сбоев» создан специалистами Brand Analytics. Новый российский сервис будет отслеживать работу популярных в нашей стране сервисов.

Пока «Детектор сбоев» находится на стадии публичной бета-версии, и в сервисе уже присутствуют «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, «Дзен», YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, Viber и другие популярные в РФ интернет-сервисы.

В общей сложности уже насчитывается 100 сервисов.

«Детектор сбоев» является альтернативной DownDetector, на котором прекратила существование русскоязычная версия сервиса.