В РФ появился недорогой Samsung Galaxy М31 с АКБ на 6 000 мАч

Компания Samsung в России запустила продажи нового недорого смартфона, который имеет очень емкий аккумулятор.

В РФ появился недорогой смартфон Samsung Galaxy М31 с АКБ на 6 000 мАч и поддержкой 15-ватной зарядки. В нем установлен дисплей диагональю 6,4 дюйма с разрешением 1080×2340.

Работает смартфон на базе процессора Exynos 9611, который дополняет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ РЗУ.

Для селфи в этом аппарате будет 32-Мп камера, расположенная в каплевидном вырезе, а вот основная камера получила четыре датчика на 64, 8, 5 и 5 Мп.

Оценен новый Samsung Galaxy М31 в 19 990 рублей, а представлен он будет в черном, синем и красном цвете.