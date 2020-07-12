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В РФ появились необычные кнопочные телефоны стоимостью до 1790 рублей

12.07.2020 09:58

Несмотря на развитие смартфонов кнопочные телефоны до сих пор актуальные, ведь их покупают для звонков и зачастую используют как второй аппарат.

Как раз для этих целей и были созданы телефоны Inoi 289 и Inoi 249. Помимо основной функции совершать звонки и получать/отправлять SMS, эти телефоны можно использовать как портативный аккумулятор.

Для зарядки других гаджетов в телефонах встроили разъем USB Type A.

В РФ появились необычные кнопочные телефоны стоимостью до 1790 рублей

Inoi 289 и Inoi 249 отличаются размером экрана. Так, в старшей версии диагональ дисплея составляет 2,8-дюйма, а в младшей — 2,4-дюйма. Батарея в этих моделях на 2500 мАч.

В РФ появились необычные кнопочные телефоны стоимостью до 1790 рублей

Также с выходом Inoi 289 и Inoi 249 был представлен Inoi 109, а это самая простая модель, в которой установили 1,8-дюймовый цветной дисплей и аккумулятор на 2000 мАч.

Все три модели еще получили FM-приемник, Bluetooth 4.0, стандартный разъем для наушников, фонарик и камеры на 0,3 Мп.

В РФ появились необычные кнопочные телефоны стоимостью до 1790 рублей
В магазинах Inoi 289 можно будет купить за 1 790 рублей, а модели Inoi 249 и Inoi 109 будут предлагать по рекомендованной розничной цене 1 490 и 990 рублей соответственно.

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