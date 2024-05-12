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В РФ появилась платформа для совместного планирования путешествий

Автор На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В России была разработана платформа для совместного планирования путешествий, которая предоставляет пользователям ряд полезных функций.

Как пишут «РИА Новости», пользователи могут просматривать бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, а также подробно планировать маршрут и расписание. После поездки они могут делиться своими впечатлениями.

Платформа, разработанная в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), объединяет чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. Она также интегрирует сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. Пользователи могут зарегистрироваться, создать новое путешествие и пригласить своих друзей присоединиться.

Один из сооснователей проекта, Ви Динь, отмечает, что уникальность платформы заключается в ее комплексном подходе, объединяющем все необходимые функции для путешествий.

С помощью этой платформы участники могут эффективно сотрудничать, обмениваться информацией и сократить время, затрачиваемое на планирование поездки. По сравнению с конкурирующими решениями, которые предлагают отдельные инструменты, платформа Vteamtrip создает единое пространство, охватывающее весь процесс путешествия от начала до конца.

В настоящее время платформа находится в стадии разработки прототипа. В ближайшем будущем команда планирует провести тестирование чат-бота и произвести модернизацию дизайна интерфейса.

Разработчики также участвуют в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП).

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