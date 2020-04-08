Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России

Россвязь разместила заявку на разработку концепции технологии eSIM в России.

О тендере стало известно РБК и как пишет издание, исполнитель должен не только создать концепцию внедрения перспективной технологии, но также разработать способ идентификации пользователя eSIM через его биометрические данные.

Напомним, eSIM это чип, установленный в устройстве, через который происходит дистанционное подключение к мобильному оператору.

При использовании eSIM применение стандартной SIM-карты не обязательно. В прошлом в тестовом режиме eSIM оформлял мобильный оператор Tele2.