Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России

Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России08.04.2020 11:59
Россвязь разместила заявку на разработку концепции технологии eSIM в России.
О тендере стало известно РБК и как пишет издание, исполнитель должен не только создать концепцию внедрения перспективной технологии, но также разработать способ идентификации пользователя eSIM через его биометрические данные.
Напомним, eSIM это чип, установленный в устройстве, через который происходит дистанционное подключение к мобильному оператору.
При использовании eSIM применение стандартной SIM-карты не обязательно. В прошлом в тестовом режиме eSIM оформлял мобильный оператор Tele2.
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