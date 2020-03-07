В РФ подешевели Xiaomi, Huawei и другие китайские смартфоны

Новые смартфоны на российском рынке подешевели временно в рамках акций, объявленных компаниями накануне праздников.

Цены на свои смартфоны снизила Xiaomi, Huawei, Vivo и многие другие китайские компании. На их официальных сайтах можно найти аппараты с неплохими скидками.

Под акцию попадают не только недорогие модели смартфонов, но и флагманы вроде Mi Note 10, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9, P30 Pro, P30, P30 Lite и другие.

Помимо этого скидки Xiaomi предлагает и на некоторые модели телевизоров, а Huawei по сниженной цене еще продает фитнес-браслеты, часы, ноутбуки и другую технику.