В РФ под маркой DEPO создали стоечный сервер Storm 3450E3R на процессоре «Эльбрус-8СВ»

Материнская плата создана российскими специалистами, причем производится она тоже в РФ.

Компания Depo Computers показала стоечный сервер Storm 3450E3R, в основе которого используется российский процессор «Эльбрус-8СВ».

Сервер уже прошел все тестирования. Он работает под управлением «Альт Сервер» 10, в дальнейшем разработчики планируют сертифицировать сервер для Astra Linux.

При использовании другой операционной системы на сервер гарантия распространятся не будет.

Сервер Storm 3450E3R рассчитан для монтажа в стойку, у него два процессора «Эльбрус-8СВ» и четыре разъёма для установки восьми ланок оперативной памяти стандарта DDR4.

Питание серверу обеспечивает два сетевых блока по 800 Вт каждый.

К серверу можно подключить от 12 дисков формата NL-SAS/SAS и пару 2,5-дюймовых диска.