В РФ по параллельному импорту привезли ноутбуки Apple MacBook Air на базе M2

В России скоро начнутся продажи новейших ноутбуков MacBook Air. На глобальном рынке они стали доступны с 15 июля, но в нашу страну их привезут по параллельному импорту.

Стоимость ноутбуков будет в 1,5 раза выше чем в Европе. В re:Store уже открыт прием заказов на Apple MacBook Air на чипе M2.

Живые продажи модели запланированы на 22 августа. В «Ситилинк» новинки появятся в сентябре, также их можно будет купить в сети магазинов «М. Видео – Эльдорадо».

Сейчас MacBook Air с чипом M2 оценивается в 140 тыс. рублей, в пересчете это 2350 евро, причем в ЕС эту модель ноутбука продают за 1500 евро.

Ранее сообщалось, что товар по параллельному импорту будет значительно дороже, но возможно в дальнейшем цена будет ниже, однако это может произойти только после налаживания схемы работы и стабильных поставок.