В РФ перечислили самые дешевые новые автомобили в октябре 2024 года

В РФ проанализировали стоимость новых автомобилей по состоянию на октябрь и выявили самые доступные варианты для покупки.

По информации издания «Автоновости дня», минимальная цена на новый автомобиль начинается с 699 900 рублей за LADA Granta, которая по-прежнему считается самым доступным вариантом. Этот седан предлагается в базовой комплектации с 1,6-литровым двигателем и пятиступенчатой механикой.

На втором месте находится LADA Niva Legend, стоимостью 981 000 рублей. Этот внедорожник оснащен 1,7-литровым мотором и полным приводом, хотя его оборудование достаточно скромное.

Следующей в списке является LADA Niva Travel, цена которой начинается с 1 314 000 рублей. Она также имеет 1,7-литровый двигатель, но с мощностью 80 л.с. В стандартной комплектации включены обогрев боковых зеркал и аудиоподготовка.

Четвертое место занимает рестайлинговая LADA Vesta, стоимость которой составляет от 1 459 900 рублей. Автомобиль имеет 90-сильный мотор и широкий набор стандартных опций, включая кондиционер и системы безопасности.

УАЗ «Хантер» предлагается за 1 510 000 рублей. Он оснащен 112-сильным двигателем и полным приводом, а также базовыми опциями, такими как гидроусилитель руля.

Самым дешевым китайским автомобилем в этом списке является Livan X3 Pro, который можно приобрести за 1 559 000 рублей. Он имеет 1,5-литровый двигатель и богатое оснащение, включая систему бесключевого доступа.

Седан Changan Alsvin стоит от 1 650 000 рублей и предлагает 1,5-литровый бензиновый мотор с современными функциями, такими как камера заднего вида и круиз-контроль.

LADA Largus возвращается в продажу с ценой от 1 660 000 рублей. Этот автомобиль имеет 1,6-литровый двигатель и базовый набор опций, включая кондиционер и систему ABS.

УАЗ «Патриот» предлагается минимум за 1 680 000 рублей. Он оснащен 2,7-литровым двигателем и полным приводом.

Завершает список кроссовер «Москвич 3» с ценой от 1 700 000 рублей. Он предлагает 1,5-литровый турбомотор и широкий спектр современных функций.