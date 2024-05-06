В РФ обсудили передачу денег с продажи Yandex и Ozon для поддержки электроники

Правительство России планирует использовать добровольные взносы, полученные от продажи долей иностранных инвесторов в Yandex N.V. и Ozon, для поддержки производителей электроники. Эта информация была раскрыта двумя источниками на IT-рынке и одним собеседником, связанным с правительством, сообщает РБК.

Согласно постановлению правительства № 407, принятому 18 марта 2022 года, разработчики базовых станций, компьютеров, смартфонов и других устройств имели возможность получить льготный кредит на пополнение складских запасов электронных компонентов под процентную ставку 1-5% годовых.

Разницу между рыночной ставкой и указанной ставкой должны были компенсировать власти через банки. Однако в конце прошлого года банки прекратили предоставлять такие кредиты из-за нехватки средств, как сообщала газета «Коммерсантъ».

Один из собеседников также отметил, что средства от продажи Yandex будут направлены на финансирование тела кредитов. Он объяснил, что после повышения ключевой ставки Центрального банка, банки понесли убытки по таким кредитам, и им не хватало около 16-17 миллиардов рублей.

Он также указал, что согласно постановлению правительства № 671, схема льготного кредитования производителей должна измениться: 70% ключевой ставки будет компенсироваться властями. Однако этот собеседник отметил, что на эти средства также имеются другие претенденты.

В декабре 2022 года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями ввела «добровольный» взнос в бюджет при продаже иностранцами российских активов. Начальная ставка составляла 10% от рыночной стоимости продаваемого актива, с возможностью рассрочки для покупателя.

В марте 2023 года подкомиссия изменила этот «налог на выход», установив его на уровне 5% рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком, и на 10% при продаже активов со скидкой более 90%. В октябре было объявлено о повышении взноса до 15%.

В сентябре прошлого года правительство ожидало получить доходы в размере 114,5 миллиарда рублей от продажи активов иностранными компаниями, включая продажу долей Yandex и Ozon. Однако в 2024 году ожидается сокращение этих доходов в 60 раз, до 2 миллиардов рублей.