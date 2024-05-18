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В РФ нашелся фейковый Play Market с приложениями банков и операторов

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В России был обнаружен фейковый магазин приложений, который выдает себя за Google Play. Этот магазин, находящийся по адресу PLLAYMARKET., не является официальным и представляет угрозу для пользователей.

В этом магазине представлены приложения от различных мобильных операторов и банков. Однако, важно отметить, что эти приложения содержат вредоносные программы, известные как трояны.

Такие программы разработаны для получения несанкционированного доступа к устройству и могут представлять угрозу для безопасности данных и финансовых средств пользователей.

Важно отметить, что официальный магазин приложений Google Play доступен по адресу play.google.com. Однако, веб-версия этого сайта недоступна в России, поэтому единственным безопасным способом использования Google Play является установка официального приложения на мобильное устройство.

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