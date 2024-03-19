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В РФ начнется производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров

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Квантовые процессоры позволят значительно повысить производительность классических суперкомпьютеров, выступая в роли сопроцессоров для решения специфических задач.

МГТУ им. Н. Э. Баумана и ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» начнут контрактное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров на 100-мм пластинах.

Новое производство будет размещено в новом кампусе МГТУ им. Баумана и будет способно удовлетворить растущий спрос на эти устройства со стороны российских технологических компаний и научных лабораторий.

Технология, разработанная в совместном научном центре МГТУ им. Баумана и ВНИИА, позволяет размещать сотни чипов различных квантовых устройств на одной 100-мм пластине с высокой точностью изготовления элементов. Процент годных чипов, полученных с пластины, составляет 95%.

Основным элементом квантовых процессоров являются джозефсоновские переходы размером в десятки нанометров. Благодаря субнанометровой точности их изготовления, разработчикам удалось достичь рекордных показателей воспроизводимости характеристик на мировом уровне.

 

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