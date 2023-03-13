В РФ началось серийное производство смартфонов Aquarius на базе «Авроры»

Сборку смартфонов организовали на площадках «Аквариус» в Твери и Шуе.

На заводах запустили выпуск двух моделей смартфонов — Aquarius NS M11 и Aquarius NS M12. Их характеристики уже известны, а объёмы выпущенных экземпляров до конца этого года должны достигнуть показателя 2,5 млн устройств.

Созданы смартфоны компанией из России «Открытые мобильные платформы». Работают аппараты под управлением отечественной операционной системы «Аврора».

Купить такие смартфоны обычный пользователь не сможет, так как их планируют поставлять госсектору, а также МЧС, газовым, пожарным службам и компаниям электроэнергетики.

Что касается самих смартфонов, то Aquarius NS M11 оснащен 6,67-дюймовым экраном IPS, разрешением 2400х1800 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Работает он на базе процессора ARM с частотой 2,3 ГГц, но какая конкретно модель используется, не уточняется. Объем памяти 4/64 ГБ, есть NFC, Wi-Fi, Bluetooth и LTE. Aquarius NS M12 получил такой же экран, но работает на базе процессора MediaTek Helio P35.

Объем памяти тот же, но еще известно, что камера имеет основной модуль на 16 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Этот аппарат в целом попроще, но отличается наличием защиты от воды и пыли по стандарту IP68.