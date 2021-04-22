В РФ началось производство первых российских материнских плат Philax на чипсете AMD B450

Производство материнской платы стартовало в Калининградской области на заводе холдинга GS Group.

Холдинг заключил договор с компаний Philax для локализации производства электронных комплектующих.

В рамках совместного проекта будут выпускаться материнские платы на базе чипсета AMD B450.

Материнские платы начнут производить под брендом Philax. Они разработаны на базе модели B450M Pro4 компании ASRock, но для российского рынка ее еще оснастили модулем доверенной загрузки.

Это позволит материнские платы использовать с государственных учреждениях.

Отмечается, что выпускаемые на российском рынке материнские платы соответствуют базовым требованиям реестра Минпромторга.

В планах холдинга за полтора года разработать материнские платы для отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал», а также освоить производство плат для моноблоков и компактных Barebone-систем.