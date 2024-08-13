В РФ начались продажи защищенного смартфона Oppo Reno12 F по цене от 23 000 рублей

Компания OPPO объявила о старте продаж нового смартфона OPPO Reno12 F, который сочетает в себе тонкий корпус и высокую прочность.

Смартфон оснащён стеклом DT Star 2 и прочной боковой рамой, а бионическая амортизация повышает его устойчивость к падениям. Уровень защиты IP64 предотвращает попадание влаги и пыли. Функция Splash Touch позволяет управлять экраном даже с мокрыми руками, что удобно при дождливой погоде.

Яркий AMOLED экран диагональю 6.7 дюйма с частотой обновления 120 Гц обеспечивает отличное качество изображения. Стереодинамики предлагают глубокий звук и увеличенную громкость до 300%.

Что касается фотовозможностей, то в устройстве установлена тройная камера: 50 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольная камера и 32 Мп селфи-камера.

OPPO Reno12 F имеет 512 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения благодаря технологии OPPO RAM Expansion.

За автономность новинки отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч, который, как заявлено, позволяет смотреть видео более 11.5 часов. Быстрая зарядка SUPERVOOC 45 Вт полностью зарядит смартфон за 70 минут.

OPPO Reno12 F доступен в сером, темно-зелёном и оранжевом цветах. Для первых покупателей действует специальная цена: 22 999 рублей за версию с 256 ГБ и 25 999 рублей за модель с 512 ГБ.