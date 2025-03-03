В РФ начались продажи Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra по цене от 110 тыс. рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж смартфонов серии Xiaomi 15, цена которых начинается от 109 990 рублей.

Xiaomi 15 Ультра внешний стильный дизайн, вдохновленный классическими фотокамерами. Он доступен в трёх цветах: чёрный, белый и серебряный хром.

Смартфон оснащен большим 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким уровнем развития и яркостью, что обеспечивает превосходное качество изображения в любых условиях. Также он имеет усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, который работает даже в сложных условиях.

Конструкция устройства ориентирована на питание, включая прочные материалы и стекло, устойчивое к падениям. Основная камера на 50 МП позволяет делать качественные фото в разных условиях освещенности. Xiaomi 15 Ultra предлагает множество оптических возможностей, включая телефото и ультраширокоугольную камеру.

Xiaomi 15 также представлен в нескольких цветах и ​​имеет компактный 6,36-дюймовый экран. Этот смартфон оснащен дополнительными камерами, позволяющими получать высококачественные снимки. Оба устройства работают на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite и имеют качественные аккумуляторы с быстрой зарядкой.

Xiaomi 15 будет доступен в вариантах 12+256 ГБ и 12+512 ГБ, а Xiaomi 15 Ultra — 16+512 ГБ и 16+1024 ГБ. При покупке смартфонов с 3 по 31 марта 2025 года предоставляются различные подарки и расширенные гарантии.