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В РФ начались продажи умных часов Huawei Watch Ultimate по цене 69 999 рублей

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Группа М.Видео-Эльдорадо начала продажи обновленной линейки умных часов Huawei Watch Ultimate по цене 69 999 рублей.

В РФ начались продажи умных часов Huawei Watch Ultimate по цене 69 999 рублей

Часы имеют новый премиальный дизайн, вдохновленный природными цветами и гольф-культурой. Они изготовлены из инновационного жидкого металла на основе циркония, что делает их прочными и легкими.

Устройство устойчиво к давлению воды и может использоваться на глубине до 100 метров, что подходит для профессиональных спортсменов. Часы совместимы с iOS и Android.

Модель оснащена двухцветным нанокерамическим безелем, AMOLED-экраном 1,5 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и высокопрочным сапфировым стеклом. Вес часов составляет 76 грамм без ремешка.

Huawei Watch Ultimate соответствуют стандарту водонепроницаемости 10 АТМ, что позволяет использовать их для дайвинга. Чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов протестировал часы и отметил их точность в анализе данных о погружении и всплытии.

Часы также имеют систему Huawei TruSense для мониторинга здоровья и геопозиционирование HUAWEI Санфлауэр, что полезно для тренировок. Новая функция «Эмоции» помогает пользователям отслеживать свое эмоциональное состояние.

При покупке Huawei Watch Ultimate с 21 октября по 2 декабря покупатели получат в подарок наушники HUAWEI FreeClip.

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