В РФ начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

В РФ начались продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU45609.02.2020 13:39
В России начались продажи классической «раскладушки» от компании и Panasonic.
Новинка на фоне подобных устройств выделяется тем, что она не боится ударов об твердую поверхности.
Кнопочный телефон в раскладном форм-факторе Panasonic TU456 ориентирован на людей пожилого возраста. В ней есть поддержка слуховых аппаратов и отдельная клавиша SOS.
В телефоне также установили большие кнопки и применили крупные шрифты. Помимо этого, телефон защищен по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает что телефону не страшны удары о твердую поверхность с высоты до полутора метров.
В аппарате установлен 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 340 на 240 пикселей. В устройстве есть камера на 0,3 Мп, Bluetooth, слот для карт памяти и два гнезда для SIM-карт.
Батарея в Panasonic TU456 на 600 мАч. Panasonic TU456 предлагается по рекомендованной розничной цене 3 990 рублей.
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