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В РФ начались продажи телевизоров Skyworth, дизайн которых разработала BMW

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Телевизоры Skyworth SXF9850 серии BM разработаны компанией Designworks, официальным дизайн-бюро BMW Group. Эти ультратонкие безрамочные 4K OLED-телевизоры доступны в диагоналях 55, 65 и 77 дюймов, с толщиной корпуса всего 3,9 мм.

В РФ начались продажи телевизоров Skyworth, дизайн которых разработала BMW

Дизайн включает сглаженные углы экрана и декоративную кромку, выполненную в алмазной огранке. Элементы из натуральной кожи с ручной строчкой добавляют изысканности — кожаные шильдики с логотипом бренда расположены на боковой панели и подставке.

Телевизоры оснащены системой освещения BMW Ambient Lighting, которая служит индикатором управления и воспроизводит характерную подсветку автомобилей BMW. Также используется технология Dolby Atmos, обеспечивающая качественный звук с широким динамическим диапазоном.

В РФ начались продажи телевизоров Skyworth, дизайн которых разработала BMW

Регулируемое металлическое основание позволяет поворачивать экран и настраивать угол обзора. На задней панели 3D-тиснение имитирует саржевое плетение и скрывает 20-ваттный усилитель, создавая декоративный эффект.

Модель сочетает идеальное качество изображения, высокие технологии и эксклюзивный дизайн. Она оснащена современными аппаратными инновациями: MEMS, VRR, Freesync Premium, экраном 120 Гц и процессором на базе искусственного интеллекта.

В РФ начались продажи телевизоров Skyworth, дизайн которых разработала BMW

Философия DesignWorks черпает вдохновение из природы и автомобилестроения, используя натуральные материалы и скульптурный стиль. Цветовая палитра включает холодные серо-голубые оттенки с контрастными кожаными деталями.

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