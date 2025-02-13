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В РФ начались продажи смартфонов Redmi Note 14 по цене от 19 тыс. рублей

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Компания М.Видео-Эльдорадо начала продажи новой серии смартфонов Redmi Note 14, цена которых стартует от 18 990 рублей. Специальные предложения и скидки до 3 000 рублей будут действовать до 9 марта.

В РФ начались продажи смартфонов Redmi Note 14 по цене от 19 тыс. рублей

Смартфоны оснащены мощными AI-камерами, включая 200-мегапиксельные камеры с оптической стабилизацией, что позволяет делать детализированные снимки. Все модели отличаются высокой прочностью благодаря защитным стеклам Corning Gorilla Glass.

Аккумуляторы обеспечивают длительный срок службы, сохраняя до 80% своей емкости после 1 600 циклов зарядки. Дисплеи с частотой 120 Гц гарантируют высокое качество изображения и защиту глаз от синего света.

Модели Redmi Note 14 Pro + 5G, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 будут доступны в различных цветах и вариантах хранения. При покупке в указанный период, покупатели получат скидки и подарки, такие как смарт-браслеты и наушники.

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