В РФ начались продажи смартфона Redmi Note 14 по цене от 19 тыс. рублей

Компания Redmi более мощные модели Redmi Note 14 Pro и Pro+ 5G на российский рынок вывела раньше, теперь до прилавков добрался Redmi Note 14, который является доступным и сбалансированным устройством в своем сегменте.

В розничных сетях смартфон предлагают по цене от 19 до 24 тыс. рублей, в зависимости от объема памяти.

В основе Redmi Note 14 лежит процессор MediaTek Helio G99-Ultra, его питание осуществляется аккумулятором емкостью 5500 мАч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Аппарат также получил камеру с тремя датчиками изображения 108, 2 и 2 мегапикселя, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой 120 Гц и подэкранным сканером отпечатка пальца.

Кроме того, модель защищена от влаги и пыли по стандарту IP54. По заявлению производителя, корпус смартфона выполнен из пластика, при этом его дисплей прикрывает стекло Corning Gorilla Glass 5. Для покупателей аппарат предаётся в трех версиях 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ по цене 18 999, 21 999 и 23 999 рублей соответственно.

Источник: dgl.ru