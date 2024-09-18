В РФ начались продажи смартфона Realme С61 с АКБ на 5000 мАч и камерой с ИИ

Компания Realme выпустила в России новый смартфон C61, которые несмотря на свою стоимость отличается наличием защитой от влаги и ударов.

Realme C61 получил прочную конструкцию с усиленной рамкой, силиконовыми уплотнителями и закаленным стеклом. Устройство защищено по стандарту IP54, что обеспечивает защиту от воды и пыли.

Смартфон оснащен 8+16 ГБ динамической оперативной памяти, что позволяет увеличить объем до 24 ГБ благодаря технологии DRE. В максимальной конфигурации устройство имеет 256 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения более 57 000 фотографий.

Технические характеристики C61 включают 6,7-дюймовый экран с разрешением 1600×720 пикселей, процессор Unisoc T612, AI камеру на 50 Мп и фронтальную на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы: до 37 дней в режиме ожидания и до 14 часов при просмотре видео. Также доступна функция обратной зарядки.

Смартфон доступен в темно-зеленом и золотом цветах. Конфигурация 8+256 ГБ стоит от 12 999 рублей, 8+128 ГБ — от 11 999 рублей, а 6+128 ГБ — от 9 999 рублей.