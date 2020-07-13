В РФ начались продажи смартфона Poco F2 Pro

Poco F2 Pro представляет собой международную версию аппарата Redmi K30 Pro.

Этот смартфон на европейском рынке появился еще в прошлом месяце, а теперь о его продажах объявили и в России. В нашей стране смартфон оценили в 49 990 рублей.

Poco F2 Pro представлен только в одной версии – с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Цветовая гамма представлена белым, серым и голубым вариантами.

В модели установлен Super AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюйма. Его разрешение составляет 2400 х 1080 точек, а под экраном располагается сканер отпечатков пальцев.

Фронтальная камера смартфона разместилась в выдвижном модуле и имеет разрешение 20 Мп. На задней панели будет основная камера с 4 модулями, среди которых сенсор на 64 Мп.

Основой для Poco F2 Pro стал процессор Snapdragon 865. За его автономную работу отвечает батарея на 4 700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Также в устройство установили модуль NFC.