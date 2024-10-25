Компания Infinix объявила о начале продаж своего нового смартфона Infinix HOT 50 Pro в России. Новинка уже доступна для покупки, причем первые покупатели получают подарок в виде умной колонки с Марусей.

В РФ начались продажи смартфона Infinix Hot 50 Pro по цене от 20 000 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также предлагается еще версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Новая модель имеет тонкий корпус толщиной 7,4 мм, а также вес 185 граммов.

Смартфон оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 520 нит и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения как при играх, так и при просмотре видео.

Внутри Infinix HOT 50 Pro установлен процессор Helio G100, который обещает стабильную работу в течение пяти лет благодаря сертификации TUV Fluency.

Также в смартфоне предусмотрены сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лица и защита от брызг, что позволяет использовать его даже с влажными руками.

Камера устройства включает 50 Мп широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.6 и 2 Мп датчик глубины. Для селфи предусмотрена 8 Мп камера, способная записывать видео в 2K. Батарея ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.

Infinix HOT 50 Pro представлен в сером, черном и голубом цветах.