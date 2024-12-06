В РФ начались продажи смартфона HUAWEI nova Y72S по цене от 17 тысяч рублей

М.Видео-Эльдорадо начала продажи обновлённой линейки смартфонов HUAWEI nova Y72S. Цены на устройства в магазинах компании составляют 16 999 рублей за модель со 128 ГБ памяти и 18 999 рублей за версию с 256 ГБ.

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым экраном с защитой для глаз и функцией постоянного отображения заставки. Дисплей обеспечивает эффект «погружения» благодаря высокой яркости и качественной цветопередаче. Он сертифицирован SGS Switzerland, что помогает избежать усталости глаз при длительном использовании.

HUAWEI nova Y72S доступен в голубом и чёрном цветах. Дизайн камеры повторяет стиль предыдущих моделей, а задняя панель имеет матовую текстуру, устойчивая к отпечаткам пальцев.

Благодаря батарее на 6000 мАч, смартфон может работать долго без подзарядки. Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge на 22,5 Вт позволяет за 10 минут зарядить устройство так, чтобы хватило на 3,4 часа просмотра видео.

Смартфон также предлагает удобный доступ к приложениям через кнопку X, позволяющую открыть девять часто используемых сервисов. С 6 декабря по 13 января на HUAWEI nova Y72S действует скидка в 2 000 рублей.