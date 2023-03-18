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В РФ начались продажи смартфона Honor X7a с АКБ на 5 330 мАч за 13 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

Россиянам стал доступен для покупки новый недорогой смартфон, у которого установлена емкая батарея. Заряда аккумулятора, как заявлено, хватит на 42 часа просмотра социальных сетей или 42 часа разговора.

Этот смартфон дебютировал еще в январе, а теперь начались его продажи в России. Модель имеет 6,74-дюймовый IPS-экран, основную камеру с датчиками на 50,5 и 2 Мп, а также камеру для селфи разрешением 8 Мп.

Батарея имеет емкость 5 330 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ватной зарядки. Процессор установлен MediaTek Helio G37, а дополнен он 4 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Honor X7a оценили в 15 990 рублей, но до 6 апреля его можно купить за 12 990 рублей, а первые покупатели могут получить подарок в виде наушников Honor Choice Earbuds X3 Lite.

В РФ начались продажи смартфона Honor X7a с АКБ на 5 330 мАч за 13 тыс. рублей

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