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В РФ начались продажи Samsung A23, A36 и A56 по цене от 25 тыс. рублей

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М.Видео-Эльдорадо запускает продажи новых смартфонов Galaxy A.

В РФ начались продажи Samsung A23, A36 и A56 по цене от 25 тыс. рублей

Компания М.Видео-Эльдорадо начала продажи новой линейки смартфонов Galaxy A, цена которых начинается от 24 990 рублей. В модели Galaxy A56, Galaxy A36 и Galaxy A26 внедрена мобильная ИИ-система, обеспечивающая удобный поиск и новые возможности для пользователей.

Смартфоны оснащены функцией «Обвести и найти», которая позволяет быстро искать информацию, включая песни, без переключения между приложениями. Все устройства имеют систему из трех камер с основным модулем на 50 МП, а Galaxy A56 и A36 дополнены фронтальной камерой с 10-битной HDR-записью.

Galaxy A56 предлагает функцию «Лучшее изображение лица» для идеальных групповых фото, а также улучшенный «Ночной режим». Новые смартфоны поддерживают до шести лет обновлений Android и One UI, что увеличивает срок службы устройств.

Все модели оснащены 5000 мАч аккумуляторами и дисплеями Super AMOLED. Galaxy A26 впервые получил защиту IP67 от воды и пыли. В линейке доступны разные цвета, а цены варьируются от 24 990 до 48 990 рублей в зависимости от модели и объема памяти.

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