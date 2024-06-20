В РФ начались продажи Realme GT 6 и GT 6T по цене от 60 тыс. рублей

В России начались продажи новых смартфонов Realme GT 6 и GT 6T, которые доступны в нескольких цветах и конфигурациях памяти по цене от 60 тыс. рублей.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми LTPO AMOLED-дисплеями с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Они также имеют рекордную пиковую яркость до 6000 нит.

Экраны получили сертификаты SGS Esports Display и SGS Sunlight-Readable Display, обеспечивающие плавность отображения и хорошую читаемость в любом освещении.

Realme GT 6 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а Realme GT 6T получил Snapdragon 7+ Gen 3.

Оба смартфона имеют продвинутые камеры. Realme GT 6 имеет основную камеру с сенсором Sony LYT-808 на 50 Мп и оптическим стабилизатором изображения. Он также имеет телекамеру с 50-мегапиксельным сенсором Samsung JN5 для оптического и внутрисенсорного приближения. Realme GT 6T также получил основную камеру с сенсором Sony LYT600 на 50 Мп.

Оба устройства оснащены аккумуляторами ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Они также обладают оптимизацией для сохранения ёмкости аккумулятора даже после множества циклов зарядки.

Realme GT 6 предлагается в двух версиях: 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти по цене 79 999 рублей, а также 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти по цене 69 999 рублей.

Realme GT 6T доступен в версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти по цене 64 999 рублей, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти по цене 59 999 рублей. В качестве подарка к смартфонам предлагаются наушники realme Buds Air6 Pro и Realme Buds Air6 соответственно.