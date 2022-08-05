Главная » Новости

В РФ начались продажи прочных смарт-часов Amazfit T-Rex 2 с GPS по цене 16 990 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

В России смарт-часы будут предлагаться только в двух цветах – черном и черно-золотом.

На глобальном рынке Amazfit T-Rex 2 доступны в четырех цветовых решениях.

В России стартовали продажи защищенных смарт-часов Amazfit T-Rex 2. В ДНС и «Связном» их можно приобрести по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.

По заявлению производителя, Amazfit T-Rex 2 могут работать в экстремальных условиях. Они выдерживают от -40 до +70 градусов, не боятся солевого тумана и ударов. Также с ними можно погружаться под воду, так как в них реализована защита 10 ATM.

В РФ начались продажи прочных смарт-часов Amazfit T-Rex 2 с GPS по цене 16 990 рублей

В часы встроили датчики ЧСС и SpO2, есть поддержка GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Еще добавлен альтиметр, компас и барометр.

Вся информация отображается на круглом 1,39-дюймовом AMOLED-экране с разрешением 454х454 точек. Питание российской новинки осуществляется аккумулятором емкостью 500 мАч, его хватит на 24 дня работы.

Amazfit Amazfit T-Rex 2
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.